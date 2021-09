Belarmino Lins destaca decisão que reconduziu Saul Bermeguy à Prefeitura de Tabatinga

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destacou, nesta tarde de terça-feira (14), a decisão da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, do Ministério Público Federal (MPF), que reconduziu o prefeito Saul Nunes Bermeguy ao pleno exercício de sua função de prefeito do município de Tabatinga, no Alto Solimões.

“Louvamos a decisão da desembargadora que devolveu o cargo de prefeito ao mandatário eleito e reeleito pela vontade popular em Tabatinga. Felizmente, a justiça se fez, de modo que Saul retoma seus afazeres normais à frente da Prefeitura tabatinguense”, afirmou Belarmino.

Com a medida datada de 10 de setembro, a desembargadora reconsiderou decisão que proferiu em 7 de dezembro de 2020, que havia determinado o afastamento cautelar do prefeito Saul Bermeguy. Com a decisão anterior revogada, o prefeito foi reintegrado ao cargo que vai lhe permitir a retomada do comando da Prefeitura local.

O vereador Paulo César Pereira Bardales, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, já foi comunicado da decisão e deverá, agora, providenciar o imediato retorno de Saul ao cargo.