Belarmino Lins destaca convênio para aquisição de kits de energia solar para comunidade de Ipixuna

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destacou convênio assinado pelo Governo do Estado com a Prefeitura de Ipixuna visando a disponibilização de recursos para a aquisição de kits de Energia Solar Residencial que vão beneficiar a comunidade rural Estorrões, distante cerca de 80 km da sede de Ipixuna, no Alto Juruá. O convênio é fruto de emenda impositiva de autoria do deputado, que viabilizou os recursos para a compra dos kits.

Aproximadamente 100 habitantes da comunidade serão contemplados com os 20 kits, cada um com Painel Solar 400W e inversor solar com controlador de carga integrado. Os kits vão tirar Estorrões do isolamento em que se encontra em virtude das dificuldades para a instalação de rede de energia elétrica convencional.

Sistema viário

Em suas redes sociais Belarmino Lins destacou audiência do governador Wilson Lima com a prefeita de Ipixuna Maria Oliveira e que teve a presença do parlamentar progressista juntamente com o titular da SEINFRA, secretário Carlos Henrique e o secretário de Infraestrutura do município, Armando Correia.

Na audiência, o governador confirmou o convênio para aquisição de kits de energia solar para Estorrões e recursos para adaptação de um galpão que deverá ser utilizado para abrigar a Feira Coberta de Ipixuna. Também na audiência Wilson sinalizou com a pavimentação do sistema viário da cidade. “A energia solar, que é consequência de emenda impositiva de nossa autoria, chegará em boa hora para tirar do isolamento uma das principais comunidades do município, assim como devemos enfatizar os benefícios da Feira Coberta para os produtores rurais e, ainda, a pavimentação do sistema viário da cidade, sem dúvida uma grande conquista para os moradores de Ipixuna”, disse Belarmino.