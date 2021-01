Belarmino Lins destaca colação de grau antecipada da UFAM para ação contra a pandemia

Atendendo a solicitação do deputado estadual Belarmino Lins (PP), a UFAM (Universidade Federal do Estado do Amazonas) realizará, a partir das 15h desta quinta-feira (21), cerimônia virtual de formatura antecipada do curso de Medicina.

No início da noite desta quarta (20), por telefone, o reitor Sylvio Pulga, comunicou a solenidade ao parlamentar progressista. Pulga disse, na ocasião, que a antecipação, com o total apoio dos estudantes, contemplou uma necessidade do Estado no enfrentamento da pandemia que ainda castiga a capital e o interior do Estado.

Há duas semanas, Belarmino Lins encaminhou expediente ao reitor pedindo a antecipação, que poderia ser efetuada com base na Lei N. 14040, de 18 de agosto de 2020, que abrange os cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia. “Sou muito grato ao reitor Sylvio Pulga que soube compreender a situação do momento em que o nosso Estado precisa de mais profissionais de saúde para fortalecer o combate à Covid-19”, expressou o deputado.

Os estudantes, que se formarão nesta quinta, já possuem mais de 85% de cumprimento da carga horária do currículo, o que lhes permitiu a antecipação da colação de grau. A solenidade desta quinta será transmitida pelo canal da UFAM no Youtube e no perfil oficial da Universidade no Facebook.