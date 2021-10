Belarmino Lins destaca chegada da cirurgia robótica ao Amazonas

Há 13 anos acontecendo no Brasil, a cirurgia robótica está chegando ao Amazonas. Em discurso na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), na manhã desta quinta-feira (7), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) destacou a novidade, com base em manifestação do governador Wilson Lima (PSC) em entrevista à imprensa quando do lançamento, na terça-feira (05/10), do programa Opera+, no auditório do Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus.

Na entrevista, o governador anunciou que o Estado investirá em breve na aquisição de equipamentos robóticos visando a realização de cirurgias no Amazonas com o recurso da nova tecnologia que no Brasil é usada, principalmente, pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo. “É com alegria que ressalto o pioneirismo do Amazonas, no Norte do País, quanto a utilização de robôs em procedimentos cirúrgicos de alta complexidade”, discursou o líder progressista.

Em apartes, os deputados Dr Gomes (PSC), Adjuto Afonso (PDT), Ângelus Figueira (DC) e Tony Medeiros (PSD) elogiaram o pronunciamento de Belarmino. Adjuto e Gomes, inclusive, chamaram a atenção para os grandes benefícios que a cirurgia robótica poderá proporcionar ao Amazonas e destacaram, a propósito, o desempenho do médico urologista George Lins, filho de Belarmino Lins, que se tornou o primeiro cirurgião urologista do Amazonas a obter a Certificação em Cirurgia Robótica da empresa norte-americana Intuitive Surgical. “O senhor é pai de um médico especializado em robótica de grande destaque”, disse Gomes, referindo-se a George, urologista dos quadros da Fundação Cecon.

Em seu discurso na Aleam, Belarmino Lins destacou os avanços na saúde do Governo do Estado com o programa Opera+, que vai ofertar, no Delphina Aziz, 1.295 cirurgias a mais por mês para pacientes da rede estadual de saúde. A meta será chegar 3.169 cirurgias/mês em Manaus e alcançar o interior do Amazonas, com a realização de procedimentos cirúrgicos gerais, em parceria com as prefeituras, nas macrorregiões conhecidas como municípios polos.

Crédito e Subvenção

Belarmino Lins também parabenizou o governador Wilson Lima pela liberação de mais de R$ 537 mil em Crédito Rural e Crédito Emergencial a produtores de Manacapuru e o início do pagamento da subvenção de juta e malva, no valor de R$ 2,9 milhões, a 812 juticultores do Estado.

O pagamento, de acordo com o parlamentar, beneficiou produtores de nove municípios abrangendo Manacapuru, Anamã, Anori e Caapiranga, no Solimões. O pagamento da safra 2020/2021 é superior a R$ 2,9 milhões, contemplando também juticultores de Beruri, Coari, Codajás, Manaquiri e Parintins.

Novos motoristas

Ainda em seu pronunciamento, Belarmino Lins destacou a chegada, na Assembleia Legislativa, de dois importantes projetos de lei do Governo do Estado: um que contemplará novos motoristas que não possuem condições de arcar com os custos da Carteira Nacional de Habilitação (CHN) e outro que vai isentar mototaxistas e motofretistas das taxas de cursos obrigatórios.

“Além das carteiras, ressaltamos também o gesto do governador que também vai entregar, a partir de dezembro, 10 mil capacetes e 10 mil coletes para mototaxistas no Estado”, frisou o parlamentar.