Belarmino Lins destaca ajuda humanitária do Governo do Estado a municípios do Purus e Juruá

Presente na comitiva governador Wilson Lima que visitou municípios das calhas dos rios Purus e Juruá, no último final de semana, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou, na manhã desta terça-feira (2), da tribuna da Assembleia Legislativa (Aleam) a ajuda emergencial humanitária concedida às famílias assoladas pela enchente deste ano nos municípios de Boca do Acre, Guajará, Pauini e Eirunepé.

Ao lado dos colegas deputados Adjuto Afonso (PDT) e Dr Gomes (PSC), Belarmino acompanhou, em Boca do Acre, a entrega de 34 toneladas de alimentos, além de botijas de gás, galões de água mineral, caminhões pipa e embarcações de médio porte. Na ocasião, o governador assegurou o fornecimento de água potável através de purificadores de água, bem como a oferta de medicamentos por meio da Central de Medicamentos (Cema). “Dói, machuca muito, ver a população sofrendo com a pandemia do coronavírus e com a enchente”, disse o deputado em discurso.

O coronel Francisco Máximo Filho, da Defesa Civil, e a secretária de Ação Social, Maricília Costa, juntamente com o titular da SEA Interior, Cássio Roberto do Espírito Santo, o presidente da Cosama, Armando Silva do Vale, e o secretário de política agrícola da Sepror, Airton Schineider, também integraram a comitiva governamental que levou a ajuda oficial às famílias atingidas pela enchente, cumprindo o Plano de Contingência das ações de apoio e socorro às famílias do interior.

Em Guajará, onde quatro mil famílias sofrem com a subida das águas, Belarmino acompanhou Wilson Lima na entrega de cartões do Auxílio Estadual e de 530 novas doses da vacina Coronavac. Em Pauni, o parlamentar também acompanhou o governador na entrega de kits de alimentação referentes ao programa “Merenda em Casa” e prestigiou a campanha de vacinação envolvendo os profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19.

Em Eirunepé, o líder progressista assistiu ao anúncio da retomada do programa “Merenda em Casa”, contemplando mais de cinco mil alunos da rede pública estadual com kits de alimentação escolar, e participou da entrega de vacinas e de cartões do Auxílio Estadual. O programa “Merenda em Casa” também alcançará estudantes de Boca do Acre, Itamarati, Envira, Ipixuna, Guajará e Pauini.

Belarmino destacou, ainda, os repasses da primeira parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) aos municípios visitados pela comitiva governamental: R$ 330.388,02 para Guajará, R$ 528.626,63 à Boca do Acre, R$ 396.475,80 à Pauini e R$ 528.634,50 a Eirunepé. Os recursos serão aplicados em ações emergenciais de combate a pandemia do coronavírus.

Pista de pouso e anistia

Em seu discurso na sessão híbrida desta terça na Aleam, Belarmino Lins também enfatizou a importância da revitalização da pista de pouso do aeroporto da cidade de Pauini, prometida pelo governador Wilson Lima durante visita ao município.

“O governador assumiu compromisso com o prefeito Renato Afonso no sentido de determinar imediatamente uma equipe da Seinfra para realizar um levantamento visando a recuperação e o recapeamento da pista de pouso do aeroporto de Pauini, e anunciou que ainda este ano voltará ao município para inaugurar a pista devidamente recapeada”, frisou.

Belarmino finalizou seu discurso destacando também o governador pelo envio à Aleam de projeto de lei que concederá anistia total ou parcial de dívidas a produtores e empreendedores com financiamento junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Em apartes, os deputados Adjuto Afonso (PDT0, Alessandra Campêlo (MDB) e Dr Gomes (PSC) elogiaram o pronunciamento de Belarmino, ressaltando a anistia que, se aprovada pelo Parlamento Estadual, beneficiará os empreendedores que tiveram suas atividades produtivas prejudicadas pela pandemia e pela enchente.