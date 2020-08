Belarmino Lins destaca Ação da DPE-AM contra operadoras de telefonia e internet em Carauari

Atendendo a Moção de Apelo do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), aprovada pela Assembleia Legislativa (ALEAM), a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) no Polo do Baixo Amazonas instaurou Procedimento para Apuração de Dano Coletivo (PADAC) sobre o serviço de telefonia e internet prestado por várias concessionárias no município de Carauari, situado na Calha do Juruá.

Segundo o líder progressista na Assembleia Legislativa, a medida tem como base denúncias encaminhadas ao seu gabinete pelo vereador José Airton, apontando falhas constantes no serviço de comunicação, resultando em incalculáveis para a população local. Em maio deste ano a Aleam aprovou Moção de Apelo de Belarmino pedindo para que a DPE-AM notificasse as operadoras Vivo, Claro e Oi por seus desserviços em Carauari.

De acordo com a DPE, a portaria de instauração do PADAC, assinada pelos defensores públicos Gabriela Gonçalves e Gustavo Cardoso, determina a notificação das concessionárias dos serviços de telefonia e internet de Carauari, relatando as denúncias quanto à indisponibilidade e grande oscilação nos serviços de telefonia e de internet ofertados.

No PADAC, a Defensoria exigirá que as operadoras busquem soluções urgentes para os problemas no fornecimento de telefonia e internet. Se isso não ocorrer com brevidade, as operadoras terão que apresentar, de maneira ampla, à toda população de Carauari, os problemas atuais existentes e um cronograma de resolução da oferta do serviço de telefonia e internet, dando-se ampla divulgação e prioridade à resolução da questão.