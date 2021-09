Belarmino Lins destaca a reinauguração de UBS em Maraã

Em nova visita ao município de Maraã, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) participou, em 06 de setembro, da inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Benedito Gonçalves Ramos.

Ao lado do prefeito Pastor Edir Costa Castelo Branco e do vice-prefeito Chico da Ceam, além do presidente da Câmara Municipal Hugo Moraes, e secretários, Belarmino destacou a UBS que, devidamente reformada e ampliada, vai melhorar o atendimento à população.

“É muito justo destacarmos a UBS, agora totalmente revitalizada pelo prefeito Pastor Edir, a qual será mais do que importante para melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saúde à população de Maraã”, disse o deputado progressista, autor de emendas que estão possibilitando, por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura local, a aquisição de roçadeiras e motores de popa rabeta para servirem aos trabalhadores ribeirinhos de Maraã.

Belarmino Lins também destacou, na visita a Maraã, as ações do governador Wilson Lima quanto a pavimentação de ruas no município. “As ações do governador são fortes em todo o interior do Estado e Maraã faz parte desse processo, a revitalização das ruas do município é uma feliz realidade”, disse o deputado.

Em Maraã, Belarmino prestigiou a entrega de 650 cestas básicas a famílias vulneráveis de pescadores. As cestas são resultado de parceria entre o Governo Federal, via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e o Governo do Estado, via Sepror.