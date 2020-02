Belarmino Lins destaca a inauguração da creche Camilo da Fonseca, em Novo Aripuanã

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou, nesta segunda-feira (03), a inauguração, no último dia 01/02, da creche Camilo da Fonseca Gonçalves, em Novo Aripouanã, Vale do Rio Madeira. Com capacidade para abrigar pouco mais de 300 crianças, a creche é a maior e mais moderna do Madeira, construída com recursos próprios da ordem de R$ 1 milhão sob a responsabilidade da administração Jocione Souza/Raimundo Raiz.

“A creche vai atender uma grande demanda, algo que merece ser ressaltado com toda a relevância merecida”, disse Belarmino, elogiando o prefeito Jocione e o vice, Raiz, pelo empreendimento. Conforme Jocione, Novo Aripuanã não possuía creche alguma até ele assumir o comando do município.

O prefeito conta que durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o município recebeu recursos para a construção de uma creche, mas o dinheiro foi gasto em outras coisas. “Eu fiquei sem poder acessar recursos federais por causa da inadimplência no Ministério da Educação (MEC). Agora, com recursos próprios do erário municipal, pude construir a creche, toda climatizada, oito salas de aula, chuveiro, poço artesiano, um espaço de horta, área de playground, área de exercícios para as crianças, uma creche bastante moderna”, detalha.