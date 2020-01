Belarmino Lins destaca a contratação de 3 mil técnicos de enfermagem pelo Estado

“A confirmação da contratação direta de 3 mil técnicos de enfermagem pelo Governo do Estado é a sinalização de que a administração Wilson Lima/Carlos Almeida começa 2020 pisando firme no acelerador, buscado melhorar a prestação dos serviços de saúde à população na capital e no interior”.

Os elogios do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destacam o anúncio feito por Wilson e Carlos durante entrevista coletiva ocorrida na manhã desta segunda-feira (6) no Palácio da Compensa. Na ocasião, Wilson assegurou o reajuste em 23,3% do valor do plantão dos técnicos de enfermagem que atuam nos hospitais do Estado.

“O reajuste foi bem oportuno, pois hoje o plantão é da ordem de R$ 107, mas passará para R$ 132,40 conforme destacou o governador”, disse o parlamentar, observando como relevante a redução de 30% dos gastos com pessoal a partir das medidas anunciadas. Para o deputado, Wilson Lima e Carlos Almeida agem com responsabilidade: “Suas medidas fazem jus aos trabalhadores temporários que prestam serviço ao Estado e que agora serão muito mais valorizados”.