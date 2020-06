Belarmino Lins desagrava prefeito: “Romeiro Mendonça é pessoa de bem”

Em discurso na Assembleia Legislativa (Aleam), o deputado Belarmino Lins (PP) desagravou o prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça (PP), na sua opinião, vítima de ataques infundados com o propósito de desestabilizar a administração municipal. “O prefeito Romeiro Mendonça, companheiro do Partido Progressista, é uma pessoa de bem, um bom administrador cujos adversários não o deixam trabalhar”, expressou o líder progressista.

Em tom de desabafo, Belarmino salientou que o momento eleitoral está sendo usado pelos adversários políticos de Romeiro deliberadamente para denegrirem a imagem do chefe executivo. “Nenhum administrador contempla unanimidade, mas, no caso de Romeiro, a proximidade de um novo processo eleitoral faz com que a oposição repasse informações distorcidas a deputados com objetivos eleitoreiros, informações que não espelham a realidade dos fatos”, discursou.

O parlamentar disse que já solicitou cópia do pronunciamento de um parlamentar que, mal informado, “lançou ataques “injustos” ao prefeito. “Solicitei cópia do pronunciamento a fim de enviá-la ao prefeito para que ele tome as providências cabíveis”, enfatizou, garantindo que Romeiro, apesar do inconformismo dos seus opositores, disputará sua reeleição este ano. “A despeito da oposição raivosa, Romeiro vai lutar por sua reeleição, o que é merecido em função do bom trabalho que realiza em favor da população de Presidente Figueiredo”, afirma Belarmino.