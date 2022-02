Belarmino Lins denuncia abusos da Passaredo Linhas Aéreas

A exemplo da semana passada, quando apontou absurdos da empresa nos municípios de Carauari e Eirunepé, no Alto Juruá, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) voltou a denunciar a Passaredo Linhas Aéreas por seus desserviços no interior do Estado do Amazonas, desta vez em Lábrea, no Vale do Purus.

Na sessão plenária de amanhã, terça-feira (15), o líder progressista apresentará Moção de Apelo à Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), na pessoa do Defensor Público Geral Ricardo Paiva, e ao diretor-presidente da Agência nacional de Aviação Civil (ANAC), Juliano Alcântara Noman, para que notifiquem a Passaredo por seus péssimos serviços à Lábrea.

“Como se não bastassem os descalabros ocorridos nos municípios de Carauari e Eirunepé, no Alto Juruá, a empresa Passaredo, antiga MAP, também causa grande indignação à população de Lábrea, no Vale do Purus, por conta da reiterada suspensão de voos, de acordo com denúncias encaminhadas ao nosso Gabinete, na Assembleia Legislativa do Amazonas pelo vereador Everton Maia e pelo secretário de Educação de Lábrea, vereador Jesus Batista”, detalha o deputado.

Segundo ele, os abusos da Passaredo “passam do limite, pois, sem outras opções de voos, os moradores de Lábrea estão sendo obrigados ao deslocamento até a cidade de Porto Velho a fim de poderem estabelecer conexão com Manaus. Os problemas levam à revolta os cidadãos de Lábrea, sejam eles empresários, comerciantes, fazendeiros, servidores públicos, etc, problemas que também dificultam o transporte de pessoas que precisam de tratamento de saúde em Manaus”, afirma Belarmino.

Na Moção de Apelo, o deputado também pede à DPE e à ANAC que, de acordo com a gravidade da situação, obriguem a empresa a responder pelo constrangimento e prejuízos materiais e morais causados à população de Lábrea.