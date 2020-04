Belarmino Lins defende Nilton Lins e exalta a ampliação do sistema de saúde no Estado

Em discurso na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (16), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) defendeu a ação emergencial do Governo do Estado na contratação de 400 novos leitos do Hospital Universitário Nilton Lins e pregou a ampliação do sistema de saúde para o enfrentamento da pandemia de novo coronavirus no Amazonas.

Neste momento, afirmou o líder progressista, não é só importante o governo contar com a estrutura do Hospital Nilton Lins, mas com a disponibilização de outras unidades hospitalares para alargar, e dar mais eficiência, ao atendimento às vítimas da covid 19.

“Não basta só o Delphina Aziz, não basta só o Nilton Lins, não basta só a Samel, mas, na verdade, é necessário abrir o leque de unidades de saúde à disposição para o socorro aos doentes de coronavirus”, assinalou o parlamentar.

Concursados de 2009

Durante seu pronunciamento na Aleam, Belarmino Lins também destacou ato do vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, determinando o chamamento de profissionais de saúde e bombeiros militares da área da saúde aprovados em concurso público ocorrido em 2009.

Conforme o deputado, o ato vai reforçar a linha de frente das ações do Governo do Estado no combate ao novo coronavírus. Os aprovados atuarão na rede de assistência aos acometidos de covid-19 no Hospital Nilton Lins.