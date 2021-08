Belarmino Lins confirma emendas para ajudar setor primário de Manaquiri

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) recepcionou, na sexta-feira (6), em sua residência no Parque das Laranjeiras, a vice-prefeita de Manaquiri, Maria Madalena de Oliveira Freitas (PP), conhecida como Preta.

Acompanhada de vereadores do município, Preta, que é filiada ao Progressistas do qual Belão é Secretário-Geral no Estado, levou ao parlamentar várias propostas de emendas impositivas para ajudar o setor primário do município. “Para mim, será um grande prazer atender as propostas encaminhadas pela nossa querida Preta, via emendas impositivas, em nome da população de Manaquiri”, disse Belarmino.