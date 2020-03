Belarmino Lins comemora liberação de R$ 23 milhões do FTI para o combate ao coronavírus no interior

De acordo com o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), as 61 prefeituras do interior do Estado poderão implementar ações mais fortes contra a incidência da covid-19 (coronavírus) a partir da liberação, por parte do Governo do Estado, de R$ 23 milhões referentes à primeira parcela do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), exercício 2020.

Segundo o parlamentar, a liberação foi anunciada pelo governador Wilson Lima em postagem no Instagram na tarde desta segunda-feira (30). Diz a mensagem: “O Governo do Estado acaba de liberar R$ 23 milhões para os municípios do interior para o combate ao coronavírus. Esse dinheiro é do FTI, e com ele os prefeitos podem colocar em prática os seus planos de contingência, para comprar insumos e também para contratação de pessoal. Essa é mais uma ação do Governo do Estado do Amazonas para a gente combater o novo coronavírus, e juntos, podem ter certeza, nós vamos vencer essa guerra”.

Para Belarmino Lins, com a medida o governador e seu vice, Carlos Almeida, fortalecem os caixas municipais com um grande aporte de recursos exclusivos para a realização de ações impactantes na luta contra o coronavírus. “Wilson Lima e Carlos Almeida dão mais uma prova da competência e alta responsabilidade com que enfrentam o coronavírus juntamente com a Susam e seu titular Rodrigo Tobias, e com os esforços da senhora Rosemary Costa Pinto à frente da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas)”, disse o deputado.