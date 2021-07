Belarmino Lins comemora inclusão do Amazonas no Fundo Garantia-Safra

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) comemora nas redes sociais a edição da portaria 27, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que incluiu o Amazonas no Fundo Garantia-Safra no ano agrícola 2021/2022.

O parlamentar progressista parabenizou o deputado federal Átila Lins (PP), que articulou a conquista, bem como ao governador Wilson Lima e ao secretário estadual de Produção Rural (Sepror), Petrúcio Magalhães Júnior, que agora vão dispor de melhores condições para impulsionar o setor primário do Estado.

Publicada na última segunda-feira (28), a portaria foi resultado de gestões de Átila junto ao Ministério da Agricultura, contando com a sensibilidade e o engajamento do Secretário Executivo do Ministério, Dr. Marcos Montes, ex-líder do PP na Câmara dos Deputados. “O Fundo Garantia Safra é uma política de grande relevância porque permite a indenização parcial da perda de safra dos produtores atingidos por intempéries climáticas, como grandes cheias ou secas”, explica Átila.

De acordo com Belarmino Lins, o Garantia Safra era executado apenas no Nordeste brasileiro e no norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, mas, agora, graças a intervenção de Átila junto ao Ministério da Agricultura, foi estendido ao Amazonas.

Conforme o líder do Progressistas na Assembleia Legislativa (ALEAM), o programa beneficiará inicialmente a bacia do Rio Juruá alcançando os municípios de Carauari, Envira, Eirunepé, Guajará, Juruá, Ipixuna e Itamarati, que abriga cerca de 2.275 agricultores.

“Foi uma vitória gigantesca, que renova as esperanças de todos e dá a certeza de que os produtores rurais do Juruá terão melhores condições para exercer suas atividades no campo, de forma que parabenizamos o deputado Átila Lins, o governador Wilson Lima e o secretário Petrucio pela grande conquista”, destaca Belarmino.