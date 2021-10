Belarmino Lins comemora Dia do Professor com mutirão de ação social em Fonte Boa

Um grande mutirão de ação social marcou as comemorações alusivas ao Dia do Professor no município de Fonte Boa, no Alto Solimões, na última sexta-feira, 15 de Outubro. Filho da terra, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) prestigiou o evento ao lado do presidente do Diretório Municipal do Progressistas em Manaus, médico urologista George Lins, além do Dr. Lázaro e autoridades do IDAM, CETAM e da Polícia Militar.

Seguindo a programação do evento, elaborada pela Coordenadoria de Educação do município, Belarmino entregou 730 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social, cestas adquiridas com recursos repassados pelo Governo do Estado graças a emenda impositiva de autoria do parlamentar progressista. “Sinto-me muito feliz por comemorar em minha terra natal, Fonte Boa, o Dia 15 de Outubro, consagrado aos professores”, disse Belarmino.

A cantora Goreth Almeida animou o evento, que teve, ainda, a distribuição de brinquedos às crianças do município, bem como a realização de um mutirão de consultas oftalmológicas, atendendo as demandas locais.