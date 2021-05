Belarmino Lins comemora cestas básicas e distingue governo de José Beleza em Santa Isabel do Rio Negro

Ao prestar contas de suas emendas parlamentares, que estão possibilitando a distribuição de milhares de cestas básicas a famílias vulneráveis vítimas da pandemia da Covid-19 e da grande enchente de 20221 em todo o Estado, o deputado Belarmino Lins (PP), em discurso na Assembleia Legislativa (Aleam) na última terça-feira (25), fez uma alusão especial ao município de Santa Isabel do Rio Negro, administrado pelo prefeito José Beleza, membro do Progressistas, partido do qual o parlamentar é Secretário-Geral no Estado.

“Em Novo Aripuanã, prestigiando a administração de Jocione Souza, entregamos 1.200 cestas, juntamente com o deputado federal Átila Lins (PP). Em Itapiranga, município comandado pela prefeita Denise Lima, entregamos 1 mil cestas. Em Manaquiri, prestigiamos o prefeito Jair Souto e seu povo com muitas cestas. Em Codajás, prestigiamos a administração do prefeito Antônio Ferreira, o Tonho, com 1 mil cestas a famílias vulneráveis. Em Maraã, governado pelo prefeito pastor Edir Castelo Branco, entregamos 500 cestas à população local. Em Borba, município muito bem administrado por Simão Peixoto, entregamos 1 mil cestas, e em Santa Isabel do Rio Negro, distribuímos 800 cestas básicas às famílias carentes, contribuindo com o excelente governo realizado pelo prefeito José Beleza, companheiro progressista”.

“Um nome na história”

Exercendo seu terceiro mandato em Santa Isabel, o prefeito José Beleza já é um nome marcante na história política do município. “É um líder mais do que consagrado nas urnas pela vontade popular, ele faz um bom trabalho, contando com o apoio das emendas parlamentares do deputado Belarmino Lins e do deputado federal Átila Lins, e, com certeza, será bem-sucedido novamente em Santa Isabel, da mesma forma como conquistou êxito em Barcelos, onde seu trabalho também é bastante reconhecido e respeitado”, afirmou Belarmino.

José Beleza, conforme o deputado progressista, “é um homem afeito às causas populares, prefeito sempre devotado aos menos favorecidos, apesar de que, de repente, aqui ou alhures possam surgir, diante de sua caminhada, aqueles que não concordam com sua maneira de ser e com sua forma de trabalhar”.

Mas, a verdade – prossegue Belarmino Lins – “é que as emendas de Belão e Átila haverão de ajudar José Beleza a realizar mais uma vez um governo exemplar em Santa Isabel, da mesma forma como fez no passado, o que a história revela e comprova. E, mais do que tudo, o povo é grato a isso, e tanto é grato que o elegeu pela terceira vez para ser o seu governante”.