Belarmino Lins assume compromissos para ajudar população de Alvarães

Parlamentar com suas atividades historicamente voltadas para o interior do Estado, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) fechou, nesta quinta-feira (10), parceria com a Prefeitura do município de Alvarães, situado no Médio Solimões.

A parceria foi celebrada no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com a presença do prefeito Lucenildo Macedo e do vereador Orlando Gonçalves, o Orlandinho, este membro do Progressistas, mesmo partido de Belarmino Lins.

Em nome da parceria, o líder progressista se comprometeu em garantir recursos financeiros, mediante emendas parlamentares, para a aquisição de materiais esportivos e folhas de alumínio para ajudar famílias carentes que já sofrem com a enchente do Rio Solimões deste ano.

Belarmino já contemplou Alvarães com emenda no valor de R$ 100 mil, que possibilitou a aquisição de mais de 1000 mil cestas básicas que foram distribuídas recentemente, em parceria com o Governo Estadual, a famílias consideradas em situação de vulnerabilidade social no município.

