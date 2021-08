Belarmino Lins apela por serviços de manutenção de ramal e recuperação de pontes em Manicoré

Em requerimento enviado ao governador Wilson Lima e ao titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) solicitou a realização urgente de serviços de limpeza e manutenção do Ramal AM-364, que interliga a comunidade Democracia à BR-319, bem como a recuperação de três pontes de madeira no município de Manicoré, situado no Vale do Rio Madeira.

O requerimento do parlamentar contempla reivindicações de lideranças e moradores de Manicoré encaminhadas ao seu gabinete na Aleam, pedindo serviços urgentes de limpeza e manutenção (“patrolada”) no Ramal AM-364, de 84 km, popularmente conhecido como Ramal de Manicoré, importante via de ligação da comunidade Democracia com a BR-319 (Manaus-Porto velho) e as regiões circunvizinhas.

Atendendo aos reclamos, Belarmino Lins também solicitou ao Governo do Estado a recuperação de três estratégicas pontes localizadas, respectivamente, sobre os rios Amapá e Matupiri e sobre o Igarapé do Jatuarana, em Manicoré. “As pontes são consideradas vitais para o escoamento da produção e para o incremento das transações comerciais entre as comunidades da área”, diz o deputado progressista.