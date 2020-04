Belarmino Lins apela por respiradores e mais médicos para combate a Covid-19 no Amazonas

Em Moção de Apelo apresentada na sessão online da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (29), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) pleiteou, junto ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, Nelson Teich, maior apoio emergencial para o enfrentamento da Covid-19 no Estado do Amazonas. Ele pediu a disponibilização urgente de respiradores, mais medicamentos e mais recursos humanos (médicos) para a intensificação do combate ao novo coronavírus.

“Tendo em vista o agravamento da pandemia da Covid-19 em todo o Amazonas, com o preocupante aumento dos casos de infectados e de óbitos, é patente também o crescimento das necessidades do Estado diante do desafio de ter que enfrentar a forte incidência do vírus letal que, segundo especialistas, atingirá o seu pico no mês de maio em todo o País”, diz o parlamentar na Moção.

O estado de calamidade e o forte avanço da pandemia, de acordo com o parlamentar progressista, exigem mais ações do Governo Federal no apoio à política do Governo do Estado no enfrentamento da pandemia. “Por isso, formalizamos nossa Moção de Apelo ao presidente Bolsonaro e ao ministro Teich para que eles enviem respiradores, mais remédios e médicos para fortalecerem as ações do governador Wilson Lima e seu vice, Carlos Almeida, neste momento de luta contra o coronavírus”, disse o parlamentar.

Além de Bolsonaro e Teich, a Moção de Apelo de Belarmino Lins também foi encaminhada à bancada de deputados e senadores que representam o Amazonas no Congresso Nacional para que mova urgentes gestões junto ao Governo Federal em favor da causa.