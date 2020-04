Belarmino Lins apela por Programa Emergencial de Assistência Alimentar para socorrer interior

Em Moção de Apelo, que será submetida ao plenário virtual da Assembleia Legislativa na sessão online da próxima terça-feira (14), o deputado Belarmino vai propor ao Governo do Estado a elaboração de um Programa Emergencial de Assistência Alimentar para socorrer, com cestas básicas, durante quatro meses, as famílias de baixa renda face a escalada da covid-19 (coronavírus) no interior do Amazonas.

Segundo o parlamentar, “é notório o estado de calamidade pública que, agora, assola não apenas a cidade de Manaus, mas todos os 61 municípios do Amazonas com o descontrolado crescimento dos casos de covid-19 (coronavírus) em todo o Estado.

“Prefeitos, vereadores, professores e líderes comunitários fazem chegar ao nosso conhecimento, via mensagens por aplicativos ou por documentos encaminhados ao nosso Gabinete Virtual, narrando diariamente a situação desesperadora vivida com a incidência, sem controle, do novo coronavírus”, argumenta o deputado na propositura.

No interior, salienta Belarmino, a atividade econômica parou completamente, o comércio, idem, e as Prefeituras, com seus orçamentos minguados, pouco conseguem fazer para conter a escalada do vírus letal. “Desesperançada, a população já enfrenta uma constrangedora situação de escassez de alimentos, razão pela qual estamos encaminhando Moção de Apelo ao governador Wilson Lima e ao seu vice, Carlos Almeida, propondo a elaboração de um Programa Emergencial de Assistência Alimentar para socorrer, com uma cesta básica por família durante quatro meses, os cidadãos carentes das quatro calhas de rio do Estado”, detalha o líder progressista.

Belarmino sugere que a Defesa Civil do Estado do Amazonas seja incluída no processo de elaboração do Programa por seu amplo conhecimento da realidade rural e pelo papel que exercerá, juntamente com as Prefeituras Municipais, na futura etapa de transporte e distribuição das cestas básicas pertinentes ao Programa.