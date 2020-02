Belarmino Lins apela por Operação Tapa-Buraco no Campos Elíseos

Em Moção de Apelo aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa (ALEAM), o deputado Belarmino Lins (PP) pleiteou junto à Prefeitura de Manaus a realização de uma Operação Tapa-Buraco no Conjunto Residencial Campos Elíseos, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, compreendendo as ruas Monte Carlos, Istambul e adjacências.

“A propósito do momento em que a Prefeitura de Manaus, na pessoa do prefeito Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, promove grande campanha de revitalização da capital, com obras de grande porte, encaminhamos Moção de Apelo à PMM, via SEMINF (Secretaria Municipal de Infraestrutura) pleiteando uma urgente Operação Tapa Buraco no Conjunto Residencial Campos Elíseos”, diz o deputado na Moção em que enfatiza a situação precária das ruas Monte Carlos, onde está situado o Colégio Espírita Marília Barbosa, e também da rua Istambul, ambas em condições deploráveis.

“Acreditamos que o prefeito Artur Neto e o secretário Municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton de Aguiar Silva, serão sensíveis à nossa Moção e haverão de atender o nosso apelo em favor do Campos Elíseos”, diz o líder do PP na Aleam,.