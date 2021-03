Belarmino Lins apela ao Governo do Estado por estradas em Carauari

Em requerimento, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) pediu ao governador Wilson Lima e ao titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a revitalização da Estrada do Gavião e a conclusão da Estrada do Riozinho, no município de Carauari, no Juruá.

A questão, de acordo com informações repassadas pelo vereador José Airton Freitas Siqueira ao deputado, remonta ao ano de 2013 quando foram firmados convênios entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Carauari visando o asfaltamento das duas estradas consideradas de vital importância para apoio e incremento das atividades econômicas pertinentes a agricultores, pecuaristas, pescadores e piscicultores de Carauari.

Segundo as informações, o convênio referente à Estrada do Gavião só chegou à Seinfra em 2016, quando a obra deveria ter sido iniciada e concluída no prazo de um ano a partir de 2013. Quanto ao convênio relacionado à Estrada do Riozinho, a obra até hoje se encontra paralisada.

Tanto a Estrada do Gavião como a Estrada do Riozinho apresentam péssimas condições de trafegabilidade, afirma Belarmino, destacando que o problema já é do pleno conhecimento da Seinfra. “Isso reforça a nossa solicitação no sentido de que o governador Wilson Lima autorize, com urgência, a realização das obras necessárias ao bom funcionamento das duas estradas”, argumenta o parlamentar.

Além da relevância dessas estradas para a economia carauariense, Belarmino destaca que elas contemplam, também, as opções de lazer da população local em virtude dos balneários, pequenos cafés e restaurantes situados às suas margens. “Além do mais, a Estrada do Gavião é a única via de acesso dos moradores da sede municipal ao Porto Fluvial da cidade e ao Rio Juruá”, diz o deputado.