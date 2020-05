Belarmino Lins apela ao Governo do AM por convocação de concursados da Adaf

No Grande Expediente desta terça-feira (19) da sessão virtual da Assembleia Legislativa, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) pelou ao governador do Estado, Wilson Lima, em favor da convocação dos aprovados em concurso público da Adaf (Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas) em 2018.

Com manifestações de apoio de parlamentares como a líder do governo na Aleam, Joana Darc (PL), e João Luiz (Republicanos), Belarmino disse que a convocação “se faz premente no atual momento, sobretudo, em função da pandemia do novo coronavírus”.

Segundo o líder progressista, o apelo ao governador Wilson Lima e ao seu vice, Carlos Almeida, “é fundamental para o serviço público, pois os novos servidores vão ajudar a melhorar a eficiência às ações do governo envolvendo o setor agropecuário”.

Em aparte, Joana Darc, após elogiar o discurso de Belarmino, aproveitou o apelo do colega para também pedir a convocação dos concursados do Idam (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas) conforme certame realizado em 2018.

Emendas de Átila

Em seu discurso na Aleam, Belarmino Lins destacou a importância da liberação de recursos da ordem de R$15,5 milhões, oriundos de emendas impositivas de autoria do deputado federal Átila Lins (PP-Am), que vão possibilitar melhores condições financeiras para diversas prefeituras interioranas na realização de ações de saúde no enfrentamento da covid-19.

CPI da Pandemia

Em seu pronunciamento, Belarmino ressaltou, ainda, o comportamento do deputado-presidente da Aleam, Josué Neto (PRTB), por sua intervenção fazendo prevalecer o princípio da proporcionalidade nos critérios que nortearam a constituição da CPI da Pandemia (CPI da Saúde), presidida pelo deputado Péricles Nascimento (PSL), já instalada na Casa Legislativa.

A observância ao Regimento Interno da Casa permitiu a inclusão da deputada Mayara Pinheiro, que representará os progressistas na comissão. A CPI, agora, passa a ter a seguinte constituição: Deputados Delegado Péricles (Presidente), Fausto Júnior (Relator), Saullo Vianna (Membro), Felipe Souza (Membro) e Wilker Barreto (Membro). Suplentes: deputados Serafim Côrrea, Joana Darc (PL) e Mayara Pinheiro (Progressistas).

Cestas básicas

Ainda em sua fala, Belarmino Lins enfatizou a destinação de R$ 2,4 milhões para ajudar em políticas de auxílio à população interiorana em luta contra o novo coronavírus. Desse montante, resultado de redistribuição de emendas impositivas do parlamentar, R$ 1,9 milhão deverá ser aplicado na aquisição de cestas básicas que beneficiarão famílias carentes de 17 municípios, quais sejam: Carauari, Barreirinha, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Itapiranga, Tonantins, Manaquiri, Jutaí, Maraã, Envira, Amaturá, Guajará, Juruá, Ipixuna, Tapauá, Novo Aripuanã e Fonte Boa. Cada município será contemplado com 1.500 cestas.