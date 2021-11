Belarmino Lins ajudará na construção do Terminal de Apoio ao Ribeirinho em Novo Aripuanã

Atendendo a pedido do vereador Higino Chíxaro (PSC), o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) vai apresentar emenda impositiva à Lei Orçamentária (LOA) 2022 destinando recursos para a ajudar na construção do Terminal de Apoio ao Ribeirinho no município de Novo Aripuanã, no Vale do Rio Madeira.

A emenda foi amarrada em recente encontro com o vereador e o prefeito Jocione Souza, na residência de Belarmino, no Parque das Laranjeiras. O deputado federal Átila Lins (PP), que participou do encontro, também se comprometeu em ajudar Novo Aripuanã com recursos financeiros via emenda parlamentar e ações junto ao Governo Federal e Governo do Estado.

Cidadãos de Novo Aripuanã

No próximo dia 19 de dezembro, os deputados Átila Lins e Belarmino Lins serão agraciados com a cidadania de Novo Aripuanã em solenidade que acontecerá na Câmara Municipal. A distinção foi proposta pelo prefeito Jocione e aprovada, por unanimidade, pela Câmara Municipal de Vereadores. “O Título de Cidadão só aumenta minha responsabilidade em relação a um dos mais importantes municípios amazonenses, que é Novo Aripuanã”, diz Átila. “Nossas ações serão mais fortes e realizadas com muito mais amor a partir dessa distinção. Ser Cidadão de Novo Aripuanã muito nos engrandece”, afirma Belarmino Lins.