Belarmino Lins agradece ao Governo do Estado por CETI Naíde Lins de Albuquerque em Fonte Boa

O deputado Belarmino Lins agradeceu ao Governo do Estado pela conclusão das obras referentes a construção do CETI (Centro de Educação de Tempo Integral) Professora Naíde Lins de Albuquerque no município de Fonte Boa, no Alto Solimões.

O CETI, que abrigará mais de mil alunos, foi resultado de reivindicação do parlamentar progressista ainda durante o governo do hoje senador Omar Aziz. Paralisadas, as obras foram retomadas em 2019 por determinação do governador Wilson Lima e deverão ser totalmente concluídas até março, com a inauguração do CETI prevista para abril. Em novembro de 2020, os irmãos deputados Belarmino e Átila Lins, naturais de Fonte Boa, visitaram o empreendimento que será entregue ao público em breve.

“Somos gratos ao governador Wilson Lima e ao titular da Seduc, Luiz Fabian, pelo célere andamento das obras do Centro de Educação Integral que deverá ser inaugurado em abril. O CETI Professora Naíde Lins de Albuquerque é uma bela obra que, além de melhorar a qualidade de ensino da juventude, dará autoestima e orgulho a todos nós, uma escola que servirá de lar para as crianças e os adolescentes fonteboenses, e onde eles absorverão conhecimento e terão alimentação digna, incluindo café da manhã, almoço e merenda”, discorre Belarmino.

Segundo o deputado, “o CETI é mais uma grande obra do Governo do Estado no campo educacional”. As obras referentes ao CETI Naíde Lins de Albuquerque foram iniciadas por Omar Aziz atendendo a pedido de Belarmino Lins, tendo sido paralisadas e, depois, retomadas pelo governo Wilson Lima.

“O CETI é fruto de pedido feito por nós ao então governador Omar por ocasião da inauguração do Ginásio Coberto José de Jesus Lins de Albuquerque, sob a administração do ex-prefeito Sué”, descreve Belarmino, lembrando que a professora Ana Fermin, presente ao evento, fez uma exposição que sensibilizou Omar tanto quanto ao CETI como também quanto a construção de um Núcleo da UEA (Universidade do Amazonas) em Fonte Boa. Os dois pedidos foram materializados a seguir por meio de proposituras apresentadas por Belarmino ao plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM).

As obras começaram, mas acabaram paralisadas. Agora, o deputado pede que o governador Wilson Lima dê prosseguimento à conclusão do Núcleo, considerado vital para a as demandas da população fonteboense com relação ao ensino superior.

Sobre a importância dos Centros de Educação de Tempo Integral, Belarmino destaca que o Amazonas é o único estado brasileiro com escolas modernas como os CETIS, com padrão de Primeiro Mundo. “Na verdade, esses centros educacionais resultam de um projeto do ex-governador Eduardo Braga (2002/2010), construídas com recursos internacionais, são escolas de alto padrão, com quadras de esportes, auditórios, piscinas e outros itens de relevo”, detalha o parlamentar.

Naide Lins

O CETI Professora Naíde Lins de Albuquerque distingue uma das maiores educadoras de Fonte Boa, reconhecida por seu brilhante trabalho no município servindo à rede estadual de ensino nas décadas de 1950 a 1980.

Naíde era esposa de Belarmino Gomes de Albuquerque e mãe de 9 filhos: Terezinha Lins de Albuquerque, Ademar Lins de Albuquerque, Maria da Conceição Lins de Albuquerque, Belarmino Lins de Albuquerque, José de Jesus Lins de Albuquerque, Átila Sidney Lins de Albuquerque, Wellington Lins de Albuquerque, Maria de Jesus Lins de Albuquerque e George Lins de Albuquerque.