Belarmino Lins agradece ao Governo do Estado por ações em Benjamin Constant e Tabatinga

Em discurso proferido da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (26), o deputado Belarmino Lins (PP) agradeceu ao Governo do Estado por suas recentes ações no Alto Solimões envolvendo os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga.

O líder do Progressistas na Aleam, ao lado do governador Wilson Lima e de diversos outros parlamentares estaduais, participou, no último final de semana, da inauguração da primeira unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam)) da calha do Alto Solimões, em Benjamin Constant.

“A obra de construção do Cetam benjaminense estava parada há dez anos e agora foi inaugurada graças às mãos estendidas do governador Wilson Lima”, discursou Belarmino destacando a obra que teve investimento da ordem de R$ 2,4 milhões. O Cetam vai ofertar 1.280 vagas por ano em cursos profissionalizantes aos jovens benjaminenses.

O deputado ressaltou, ainda, o aporte de R$ 10,2 milhões com que o Governo Estadual vai revitalizar o sistema viário de Benjamin Constant. Da mesma forma, ele também destacou recursos de R$ 20,4 milhões destinados à Prefeitura de Tabatinga para a pavimentação asfáltica e em concreto, meio fio, sarjeta e sinalização viária de 33 ruas do município.

Em seu discurso, Belarmino Lins também aproveitou para destacar o retorno da deputada Alessandra Campêlo (PSC) às suas atividades parlamentares na Aleam depois de passar 1 ano e 14 dias dirigindo a Secretária de Estado da Assistência Social (Seas). “Dou minhas boas vindas à deputada Alessandra, que volta ao nosso convívio na Aleam após realizar brilhante trabalho à frente da Seas”, disse o parlamentar.

*Com assessoria