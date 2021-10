Belarmino elogia protagonismo da UEA entre as melhores universidades da América Latina

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) elogiou o “protagonismo” da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) destacada no ranking anual do “Times Higher Education” como uma das melhores instituições de ensino superior da América Latina. Conforme o ranking, a UEA é a 47ª universidade mais bem avaliada entre as brasileiras e a segunda do Norte do País.

“Estão de parabéns o Governo do Estado, na pessoa do governador Wilson Lima, e a UEA, na pessoa do reitor Cleinaldo de Almeida Costa, tendo em vista o papel e a importância de cada um no processo de crescimento, com alta qualidade, da nossa UEA na região Norte, com repercussão positiva nas demais regiões do país e na América Latina”, destaca Belarmino.

O deputado enfatiza os investimentos realizados na qualificação docente, nas pesquisas e nas parcerias nacionais e internacionais que possibilitaram a projeção da universidade em todos os sentidos.