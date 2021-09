Belarmino e Átila visitam obras e participam da entrega de cestas em Tonantins e São Paulo de Olivença

Em visita aos municípios de Tonantins e São Paulo de Olivença, no Alto Solimões, no último sábado (4), os deputados Belarmino Lins (PP), estadual, e Átila Lins (PP), federal, visitaram obras e prestigiaram a entrega de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em Tonantins, os parlamentares foram recepcionados pelo ex-prefeito Lázaro Martins (Curica) e pelos vereadores Barbado, Medoney, Mauro Garcia e Francy Maria, dentre outros correligionários.

Após a entrega de cestas a famílias carentes, houve visita às obras de um estádio de futebol que deverá ser inaugurado nos próximos dias e cuja construção contou com recursos de emenda parlamentar de Átila. Na ocasião, Átila anunciou a construção de duas praças na cidade, uma no bairro de São Cristóvão e a outra, Praça São Pedro, na região central da cidade.

Em São Paulo de Olivença, Belarmino e Átila foram recebidos pela vice-prefeita Ana Fermin, além dos vereadores e autoridades locais. O prefeito titular, Gibe, chegou ao município no mesmo avião da comitiva.

Belarmino e Átila visitaram o Centro de Convivência do Idoso, já concluído e com inauguração prevista para os próximos dias. Também foi anunciada a segunda etapa do Centro cujo convênio, no valor de R$500 mil, foi assinado na ocasião. Em sintonia com o governador Wilson Lima, o deputado Belarmino já assegurou recursos de emenda impositiva para a aquisição de uma Van para servir aos cidadãos da Melhor Idade do Centro. “A emenda é de nossa autoria e os recursos são do Governo do Estado, repassados à Prefeitura mediante convênio”, explica o deputado progressista.

No município, os irmãos parlamentares prestigiaram a entrega de cestas básicas a famílias carentes que sofreram com a enchente de 2021. As cestas distribuídas foram compradas pela Prefeitura local graças a recursos oriundos de emenda impositiva de autoria de Belarmino Lins devidamente repassados pelo governador Wilson Lima conforme convênio com o município.

Belarmino e Átila visitaram o ex-prefeito Paulo Mafra, com quem foram tratadas e debatidas questões importantes ligadas a São Paulo de Olivença.

No município, Átila Lins anunciou construção de uma feira coberta e ajuda para a saúde pública municipal. Assumiu compromisso com demandas repassadas pela Atual Administração Municipal e confirmou a aprovação pela CEF do projeto do estádio de futebol cujo processo licitatório sairá brevemente.