Belarmino e Átila Lins ressaltam reforma e ampliação de UPA pelo Estado em Tabatinga

Em visita ao Alto Solimões no último sábado (5), juntamente com o Secretário de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Dr. Anoar Samad, os irmãos deputados Belarmino Lins e Átila Lins, pertencentes ao Progressistas, ressaltaram a reforma e a ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Tabatinga.

Segundo os parlamentares, com a reforma, a UPA receberá 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), fortalecendo o plano do governador Wilson Lima de descentralizar os serviços de média e alta complexidade no interior.

Conforme Belarmino e Átila, as obras serão bancadas com recursos da ordem de R$ 16 milhões e ampliarão também o centro cirúrgico e o número de leitos clínicos para atendimento adulto e materno-infantil na UPA de Tabatinga.

