Belarmino e Átila Lins repercutem Auxílio Estadual Permanente do Governo do AM

“É preciso reconhecer o grande alcance social de uma medida desse nível em um momento de dificuldades como o que vivemos em virtude da pandemia e da crise econômica nacional que afeta os estados”. Dessa forma o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) repercutiu o lançamento, pelo governador Wilson Lima, do Auxílio Estadual Permanente que atenderá famílias em extrema situação de vulnerabilidade social que vivem com uma renda mensal abaixo de R$ 89.

De acordo com o líder do PP na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), o novo auxílio contemplará 300 mil famílias com o pagamento de R$ 150 mensais a partir de novembro deste ano. “O Auxílio é muito oportuno no presente momento, de modo que ressaltamos a capacidade do governador Wilson Lima de assumir essa alta demanda graças a estabilidade financeira e fiscal do Estado a despeito da crise nacional”, diz Belarmino.

Também o deputado federal Átila Lins repercutiu positivamente o Auxílio lançado por Wilson Lima nesta segunda-feira, que vai assegurar mais segurança alimentar e proteção social a milhares de amazonenses que vivem em extrema pobreza. Um decreto a ser divulgado brevemente regulamentará o benefício cujo valor será repassado por meio de cartão.

“O governador Wilson Lima acerta em cheio com o lançamento do Auxílio Estadual Permanente, tendo em vista a forma como a pandemia e a recente enchente devastaram a vida das famílias amazonenses, sobretudo no interior, onde o quadro é mais triste e preocupante”, afirma o parlamentar federal ao destacar o benefício.