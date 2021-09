Belarmino e Átila Lins participam de inaugurações e entrega de cestas básicas no Alto Solimões

Ao lado do deputado federal Átila Lins (PP), o deputado estadual Belarmino Lins (PP) participou de diversas inaugurações e da entrega de cestas básicas nos municípios de Benjamin Constant e Atalaia do Norte, no Alto Solimões, no último final de semana.

Em Benjamin, sob a coordenação do prefeito David Bermeguy, Belarmino e Átila prestigiaram a inauguração da Pista de Motocross João Português, com a presença de grande público que foi assistir ao I Circuito de Motocross, competição que envolve pilotos da chamada Tríplice Fronteira . A Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, Defesa Civil e os órgãos sanitários garantiram a segurança e o sucesso do evento.

Ainda em Benjamin Constant, Belarmino e Átila prestigiaram o lançamento da pedra fundamental do Espaço Cultural e Gastronômico Raimundo Dimas e a inauguração do prédio do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), onde serão atendidas famílias em situação de vulnerabilidade social. No município, os parlamentares progressistas abrilhantaram a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prim Assis, totalmente reformada e dotada de gabinete odontológico.

“Para mim, é sempre motivo de grande alegria visitar Benjamin Constant, um dos municípios mais prósperos do Alto Solimões, muito bem administrado pelo prefeito David Bermeguy, que acaba de entregar novas e importantes obras à sua população”, disse Belarmino.

Cestas e kits de pesca

Em Atalaia do Norte, os deputados Belarmino e Átila Lins participaram da solenidade de inauguração da Rua Benjamin Tenazor e da Fábrica de Gelo Municipal, juntamente com a entrega de mais de 1 mil cestas básicas a famílias vulneráveis e kits de pesca aos pescadores do município. As cestas foram adquiridas pela Prefeitura Municipal graças a recursos, provenientes de emenda impositiva de Belarmino, repassados por meio de convênio com o governo Wilson Lima.

O evento foi coordenado pelo prefeito Denis Paiva e pelo vice-prefeito Giuliano Galate (PP), com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social e de Proteção e Defesa Civil. Além de Belarmino e Átila Lins, participaram do evento os ex-prefeitos Marcos Monteiro, Anete Peres e Rosário Galate, o presidente e a vice-presidente da Câmara Municipal de Atalaia do Norte, Jonas Gossel e Conceição Nunes, juntamente com outros vereadores locais. “Vale a pena destacarmos o excelente trabalho feito em Atalaia pelo prefeito Denis Paiva com o seu vice Giuliano Galete, o que muito nos orgulha sobretudo porque eles honram a confiança da população”, afirmou Belarmino.

Das mais de 1 mil cestas básicas entregues em Atalaia do Norte, 140 foram direcionadas a famílias de pescadores sob risco social. Na ocasião, com a presença de representantes da Cooperativa Agropecuária dos Pescadores da Mesorregião do Amazonas (Coopeixe), foram entregues, ainda, 40 kits de pesca aos pescadores.

Com relação a Atalaia, emendas de autoria de Belarmino Lins estão destinando recursos, via Governo do Estado, para a aquisição de roçadeiras e motores de popa rabeta de 15HP para uso dos trabalhadores rurais do município.

Na presença de Belarmino Lins e Átila, o prefeito Denis Paiva anunciou novas obras e reiterou compromissos com a população como o Centro Cultural dos Povos Indígenas, construção de pontes em todas as comunidades rurais, construção de casas populares e a distribuição de mais cestas básicas à população.