Belarmino e Átila Lins inauguram Shopping Popular em Rio da Eva

Ao lado do prefeito Anderson Souza e do vice-prefeito Neto do Baixo Rio, os deputados Belarmino Lins (PP) e Átila Lins (PP) participaram, no último final de semana, da inauguração do Shopping Popular Raimunda Cajueiro na cidade de Rio Preto da Eva.

Segundo os parlamentares, o novo espaço, construído com recursos próprios do município, conta com 55 boxs e vai atender as demandas de um grande número de microempreendendores que precisavam de um amplo espaço para melhor comercializarem seus produtos.

Em discurso, Belarmino Lins destacou o Shopping e anunciou a destinação, via emendas impositivas, de recursos a serem aplicados na aquisição de 1.000 cestas básicas para o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além das cestas, Belarmino também se comprometeu em providenciar emendas visando a destinação de R$ 130 mil para a aquisição de uma Van para servir ao Centro de Convivência do Idoso.

Por sua vez, o deputado federal Átila Lins anunciou que agilizará emendas para destinar recursos da ordem de R$ 500 mil à construção da segunda etapa do Centro do Idoso, que incluirá uma piscina. “A primeira etapa já foi inaugurada e está funcionando normalmente”, disse Átila, que também anunciou, via emenda, R$ 1 milhão para reformar e revitalizar a Feira Coberta de Rio Preto. E assumiu compromisso de lutar também por R$ 2 milhões junto a FUNASA para a construção de banheiros comunitários no município, além de R$ 500 mil para investimentos na melhoria do sistema de saúde local.