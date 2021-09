Belarmino e Átila Lins inauguram Escola Deodoro da Fonseca e orla turística em Novo Aripuanã

Com recursos oriundos de emendas parlamentares dos deputados Belarmino Lins (PP), estadual, e Átila Lins (PP), federal, o município de Novo Aripuanã ganhou mais duas belas obras no último sábado (11), com a inauguração da Escola Deodoro da Fonseca e da moderna orla turística da cidade.

“São obras construídas com a competência e o coração de quem sabe governar verdadeiramente para o povo, qualidades que caracterizam o prefeito Jocione Souza e o seu vice Raimundo Raiz, incansáveis trabalhadores promovendo o desenvolvimento de Novo Aripuanã”, disse Belarmino por ocasião do evento ao lado de Átila, do prefeito Jocione Souza, do vice-prefeito Raimundo Raiz e da primeira-dama Josilda Souza, juntamente com vereadores, secretários municipais e grande multidão que prestigiou as inaugurações.

A escola Deodoro da Fonseca, uma das mais completas unidades escolares do Vale do Rio Madeira, é dotada de um laboratório de informática com 15 computadores adquiridos com recursos provenientes de emenda do deputado Belarmino. Em discurso, o parlamentar progressista ressaltou a importância da obra para o desenvolvimento da educação no município e ressaltou o empenho dele e de Átila em favor da implantação de um centro de referência do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) em Novo Aripuanã. Presente ao evento, o reitor do IFAM, Jaime Cavalcante Alves, confirmou o centro, informando que os procedimentos burocráticos para a sua implantação já estão em andamento.

Além da Escola Deodoro da Fonseca e da orla turística, Belarmino Lins reafirmou sua luta com Átila junto ao governador do Amazonas Wilson Lima pela revitalização do sistema viário de Novo Aripuanã. Belarmino também é autor de emenda que está destinando, via Governo do Estado, recursos para a aquisição de uma Van para atender as demandas do Centro do Idoso do município.

“Não tem orla mais bonita”

Em discurso proferido na noite de sábado, quando da inauguração da orla turística de Novo Aripuanã, o deputado federal Átila Lins fez questão de destacar a obra: “Não tem orla mais bonita no interior do Estado”. Átila contribuiu para a construção da orla com recursos da ordem de R$ 1 milhão alocados por meio de emenda parlamentar de sua autoria. O restante da obra foi bancado pela Prefeitura local.

Em seu pronunciamento, Átila confirmou seu empenho para a construção do Centro Cultural que deverá abrigar o FestLendas, um dos mais importantes eventos culturais de Novo Aripuanã. Confirmou a implantação do centro de referência do IFAM e disse que voltará a Novo Aripuanã em dezembro com Belarmino Lins para a inauguração do Estádio de Futebol Francisco de Oliveira Santana. “Voltaremos também em março de 2022 para inaugurar o inaugurar o novo Centro de Convivência do Idoso e em junho para a inauguração da Maternidade de Novo Aripuanã”. Átila também informou a instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal para breve, já devidamente autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, em Novo Aripuanã.