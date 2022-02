Belarmino e Átila Lins confirmam Barcoprev em Guajará a partir de 28 de fevereiro

Em visita ao município de Guajará, no Alto Juruá, na última sexta-feira, na companhia do presidente do Diretório Municipal do Progressistas em Manaus, médico George Lins, os irmãos deputados Átila Lins (PP) e Belarmino Lins (PP) confirmaram a presença do Barcoprev do INSS em Guajará a partir do dia 28 de fevereiro.

Na presença do prefeito Ordean Silva, do presidente da Câmara de Vereadores, Fredson Moraes, e de vários outros parlamentares e autoridades municipais, os dois deputados ressaltaram que as ações do Barcoprev terão a participação de um médico perito para o atendimento às demandas da população local.

Na ocasião, Átila e Belarmino também confirmaram a liberação de recursos, em parceria com o Governo do Estado, para a completa revitalização da orla turística da cidade. Também foi anunciada a liberação de recursos de emenda parlamentar de autoria de Átila visando a construção do Centro de Convivência do Idoso, que deverá ser licitada nos próximos dias. Átila se comprometeu, ainda, em se empenhar pela destinação de recursos para a construção de um balneário público na Estrada do Gama, em Guajará.

