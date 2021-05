Belarmino e Átila entregam mil cestas básicas para vulneráveis em Borba, no Vale do Rio Madeira

Em mais uma viagem de trabalho pelo interior do Estado, os deputados Belarmino Lins e Átila Lins, ambos do PP, visitaram o município de Borba no último sábado, onde participaram da entrega de mil cestas básicas adquiridas pela Prefeitura Municipal com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado Belarmino.

Os parlamentares abrilhantaram o evento na companhia do presidente do Diretório Municipal do Progressistas em Manaus, médico urologista George Lins, do professor Yad, diretor de Expansão da Fametro, do prefeito Simão Peixoto e da primeira dama, Aldine Mirella, do vice prefeito José Pedro e da vice-primeira dama, Ildete.

O grande evento também foi prestigiado pelos vereadores Cartolinha, presidente da Câmara local, Tadeu, Edilson, Cláudio do Zezão, Miguel, Rodrigo, Jeremias, Pedro Paz e Tatyane, além de secretários municipais.

Wilson Lima

Após a distribuição das cestas, todos visitaram as obras referentes ao Centro de Convivência do Idoso, que está sendo construído em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura local e que deverá ser inaugurado em breve com a presença do governador Wilson Lima.

Em Borba, Belarmino e Átila concederam entrevista a uma emissora de rádio, quando discorreram sobre seus projetos destinados ao interior. Após almoço com as lideranças do município, os parlamentares visitaram a área onde deverá ser construída uma quadra coberta no bairro Nossa Senhora Aparecida, que deverá abrigar também a futura Vila Olímpica da cidade. Por enquanto, somente Lábrea, no Vale do Purus, possui Vila Olímpica, edificada graças a recursos oriundos de emenda do parlamentar federal.

Vila Olímpica

Todas as obras a serem edificadas são pertinentes a emendas de autoria de Átila Lins. “A Vila Olímpica é um compromisso de campanha que estou tornando realidade para a juventude borbense”, declarou o deputado que também anunciou recursos para a Estrada Borba-Mapia e para a dinamização dos serviços de saúde pública do município, além da construção de uma Maternidade e para a reforma a ampliação de um estádio de futebol.

Em Borba, o professor Yad, diretor de Expansão da Fametro, visitou o terreno onde deverá ocorrer a implantação de uma unidade da Fametro no município, atendendo a reivindicação do prefeito Simão Peixoto e sua esposa Mirella.

Van para a Melhor Idade

Durante a visita, o deputado Belarmino Lins também anunciou a realização de um mutirão de saúde com recursos de emenda impositiva de sua autoria, assim como destacou recursos de emendas impositivas com o objetivo de disponibilizar recursos ao setor primário borbense e para a aquisição de uma Van com a finalidade de atender as demandas das pessoas da Melhor Idade no novo Centro do Idoso.