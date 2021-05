Belarmino e Átila entregam cestas básicas e kits de higiene e limpeza a famílias vulneráveis em Itapiranga

Na companhia da prefeita Denise Lima e do ex-prefeito José Nivalter Correia Lima, além de vereadores do município, os deputados Belarmino Lins (PP) e Átila Lins (PP) participaram, no sábado (15), da entrega de 1 mil cestas básicas e de 1 mil kits de higiene e limpeza à famílias vulneráveis vítimas da Covid-19 e da enchente avassaladora que acomete o município de Itapiranga, no Baixo Amazonas.

As cestas e os kits, adquiridos pela Prefeitura local são oriundos de emendas impositivas de Belarmino Lins aprovadas pela Assembleia Legislativa (ALEAM) e com os recursos financeiros devidamente liberados pelo Governo do Estado.

“Mais uma vez cumprimos nosso dever de ajudar as famílias que, neste período de imensas dificuldades, ainda lutam contra a pandemia e sofrem as consequências de uma das maiores enchentes da história do nosso Estado”, disse Belarmino.

Em Itapiranga, Belarmino e Átila visitaram um estádio de futebol cujas arquibancadas serão construídas com recursos de emenda parlamentar do deputado federal, que anunciou também ajuda financeira para aplicação em obras de pavimentação das ruas do Bairro da Enseada.

Aproveitando a visita dos dois parlamentares, a prefeita Denise informou a conclusão do processo licitatório visando a segunda etapa das obras referentes ao Centro do Idoso de Itapiranga que começarão nos próximos dias.