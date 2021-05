Belão: “Nelson Azevedo é um grande brasileiro de Oriximiná que orgulha o Amazonas”

Presidente da sessão especial da Assembleia Legislativa (ALEAM) que concedeu, nesta terça-feira (25), por iniciativa dos deputados Adjuto Afonso (PDT) e Dermilson Chagas (Podemos), o Título de Cidadão do Amazonas ao vice-presidente do Sistema FIEAM, empresário Nelson Azevedo, o deputado Belarmino Lins (PP) disse que a homenagem “é mais do que justa a um grande brasileiro da cidade paraense de Oriximiná que é motivo de grande orgulho para todos nós, filhos do nosso querido Amazonas”.

Segundo Belarmino, Nelson Azevedo, apesar de ter nascido em Oriximiná, desde os 14 anos vive no Amazonas para onde veio a partir de 1960. “Desde 60 ele está em Manaus, assim como eu, filho de Fonte Boa, desde 1958 vivendo e trabalhando em Manaus”.

Para Belão, a distinção ao líder empresarial é mais do que merecida, tendo em vista a longa folha de serviços prestados por ele ao Estado seja como empreendedor ou como agente político. “Conheci Nelson Azevedo em um evento indígena em 2006, quando ele era vice do então prefeito Anderson Souza. De lá para cá, começamos a respeitar a trajetória desse grande brasileiro que agora se torna cidadão amazonense”.

A sessão de homenagem ao empresário foi prestigiada por várias autoridades, dentre as quais o superintendente da Suframa, general Algacir Polsin; presidente do CIEAM, Wilson Périco; representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, Nicolau Libório; representante do Governo do Estado, Jório Veiga, Secretário Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; e o presidente da FAEA (Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas), Muni Lourenço.