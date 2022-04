Beija-Flor encerra desfile de celebração à vida na Marquês de Sapucaí

Coube a Beija-Flor encerrar a primeira noite de desfiles do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

A escola entrou na Marquês de Sapucaí celebrando o povo preto e a rica história que ficou escondida pelos colonizadores europeus.

A azul e branca de Nilópolis veio celebrando a luta, o trabalho, as artes que sofreram um apagamento cultural. O carnavalesco Alexandre Louzada quis fazer um desfile diferente de um enredo afro com uma linguagem mais moderna, não tribal. Valorizando a cultura e a tecnologia dos povos africanos.

Neguinho da Beija-Flor ainda inovou puxando o samba com duas vozes femininas. A cantora Karinah, conhecida como a rainha do pagode, foi uma das puxadoras da escola de samba.

Com informações do Uol