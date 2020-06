Bebê que apanhou de pai em vídeo é resgatado pela polícia

Uma criança de 1 ano e 10 meses de idade, do sexo masculino, que apareceu em vídeos sofrendo maus-tratos pelo pai foi resgatada na tarde desta sexta-feira (5) na casa de familiares em um conjunto residencial no Centro de Manaus.

Nas imagens que circulam pela internet, o homem de 24 anos aparece aos gritos, dando tapas e empurrões no bebê. Segundo informações da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as imagens foram feitas na noite anterior, na casa do suspeito, que gravou os vídeos e enviou à mãe da criança, motivado por vingança, por não aceitar o fim do relacionamento. Até o momento, o suspeito segue foragido e a criança ficará aos cuidados da mãe, uma mulher de 21 anos.

Ainda segundo a polícia, o casal, que tem dois filhos juntos, estava separado há poucos dias. Homem e a mulher fizeram um acordo verbal entre si, estabelecendo que a mãe ficaria com o filho mais velho, e o bebê ficaria com o pai. A titular da Depca, delegada Joyce Coelho disse ao G1 que o homem já possui passagem pela polícia por roubo e violência doméstica, agora irá responder pelo crime de maus-tratos.

“As agressões aconteceram na casa do pai, mas localizamos a criança aos cuidados de uma tia, em outra residência, e depois fomos ao encontro da mãe. Já entramos em contato com os familiares do pai pedindo para que ele se entregasse, mas não tivemos retorno. A mãe vai ficar com a criança porque ela não teve responsabilidade direta com o que aconteceu”, explicou.

A mãe do bebê, foi quem compartilhou os vídeos como forma de denunciar as agressões. Ela disse que chegou a desmaiar ao ver as imagens do filho sendo agredido, e pediu para que uma tia fosse buscar a criança. Abalada, disse que não esperava esse comportamento do ex-marido, com quem conviveu por 6 anos.

“Eu me sinto muito aflita. Queria deixar um recado para as mães. Que não confiem em ninguém. Ele sempre dizia que os filhos dele são tudo para ele, mas fez isso com o próprio. Se eu não compartilhasse o vídeo seria pior, nem sei o que ele poderia ter feito com o meu bebê”, disse.

Polícia ainda procura pelo suspeito, para que ele possa prestar os depoimentos sobre o ocorrido. O homem, que já possui passagem pela polícia por roubo e violência doméstica, agora irá responder por maus-tratos.