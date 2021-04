BBB21: Caio vence a Prova do Líder; Fiuk está no Paredão

Concluída ao vivo no início da madrugada desta sexta-feira (9), Caio é o novo líder do BBB21, da TV Globo. Além da liderança que garante imunidade por uma semana, Fiuk foi automaticamente ao paredão por perder uma “Final do Mal” para Camilla de Lucas ao ser indicado por Arthur.

Para montar seu Vip, Caio teve direito a três indicados: Arthur, Gilberto e João Luiz. Mas um deles terá que ficar do lado de fora, uma nova regra apresentada pelo apresentador Tiago Leifert.

Nesta sexta-feira (9), ainda vai acontecer a Prova do Anjo e mais uma festa do reality show.

A Prova do Líder desta quinta-feira (8) foi de habilidade, com patrocínio de uma marca de hambúrgueres. Na primeira fase, em duplas, cada integrante desafiava outro brother para a rodada. Quem fizesse menos pontos de cada dupla, era eliminado. Para chegar na semifinal, Pocah, Arthur, Caio, Camilla de Lucas e Viih Tube foram classificados.

Na penúltima rodada, os cinco brothers tiveram apenas uma chance de lançamento. A grande final foi entre Caio e Arthur. Em seguida, os vencedores escolheram dois participantes para a “Final do Mal”, onde quem perdesse ia para o paredão. Caio escolheu Camilla de Lucas. Arthur escolheu Fiuk, que perdeu a rodada.

Na rodada final, Arthur e Caio tinham dois arremessos cada. Caio fez 170 pontos. Arthur fez 60 pontos, e sem precisar de segunda rodada, Caio foi determinado vencedor.

Como será a Formação de Paredão?