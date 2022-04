Pedro Scooby foi o 16º eliminado no paredão do “Big Brother Brasil 22”, com 55,95%. A disputa pela eliminação do “BBB22” desta quinta-feira (21) tinha ainda Douglas Silva (1,82%) e Eliezer (42,23%), que se salvaram.

O paredão foi formado na terça-feira (19): Douglas Silva foi o primeiro a entrar na disputa, por ter ficado em último na prova do líder.

Eliezer foi o indicado direto pelo novo líder, Paulo André.

Pedro Scooby completou o trio como o mais votado da casa. *Com G1