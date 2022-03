BBB 22: Arthur Aguiar se desentende com aliados após liderança de Lina

Arthur Aguiar não esperou nem Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby descansarem para cobrar os colegas a respeito da Prova de Resistência vencida por Linn da Quebrada, a Lina, nesta sexta-feira (25). O ator se desentendeu com os aliados, que abandonaram juntos a disputa.

Segundo ele, os colegas não pensaram que ele poderá ser indicado ao paredão pela nova líder. “Vocês decidiram me colocar no paredão”, reclamou. “O jogo é individual, eu que crio as expectativas.”

Os amigos argumentaram que fizeram o que o coração mandou na hora e que sentiram que Lina havia sido muito guerreira e merecia a liderança, por isso desistiram juntos da prova. Eles disseram que não houve uma combinação, apenas se olharam e perceberam que estavam com o mesmo pensamento.

“Eu não faria”, afirmou o ator. As reclamações dele contrastaram com a alegria de praticamente todo o restante da casa. Jessilane e Natália, as mais próximas a Lina, ficaram exultantes.

Com a vitória, Lina se torna a primeira travesti a ser líder do Big Brother Brasil em 22 edições. Até aqui, apenas outra participante transexual havia participado, Ariadna Arantes, eliminada na primeira semana do BBB 11.

