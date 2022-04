Batucada homenageia Sidney Rezende hoje no Ensaio Show do Garantido

O Governo do Estado decretou luto oficial pela morte do comporsitor

O respeito da nação Garantido a um de seus mais queridos e talentosos compositores vai embalar as toadas preparadas para o “Ensaio Show Turbinado” da Batucada do Boi Garantido em Manaus. O evento terá início às 17h, no Almirante Hall (avenida Padre Agostinho Caballero, 981, Santo Antonio). Além dos shows do apresentador do Boi Garantido, Israel Paulain; Edilson Santana e Leonardo Castelo, o local receberá a campanha “Garantido Solidário de mãos dadas com Parintins”. O Almirante será ponto de arrecadação de donativos às famílias atingidas pelo temporal que castigou o município, no último final de semana.

Em nota, o boi da Baixa do São José reitera a saudade que o “gigante no talento e único em sua história” já provoca nos torcedores encarnados e também em todos os apaixonados pelo Caprichoso. “Sidney transformou a musicalidade das toadas do boi-bumbá de Parintins. Seu estilo refinado e apuro técnico impactaram a tal ponto, que sua contribuição é unanimidade na acirrada rivalidade entre o Garantido e o contrário”, continua a nota de pesar divulgada na manhã de hoje nas redes sociais do Garantido.

Sidney Rezende morreu hoje (9), aos 65 anos, vítima de uma parada cardíaca. O artista era referência no Festival Folclórico de Parintins com suas composições para os bois Garantido e Caprichoso.

O músico estava internado desde o dia 1º de abril no Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto onde faleceu nesta madrugada. Natural de Minas Gerais, Sidão como era conhecido viveu mais de 30 anos em Parintins e foi um dos primeiros a gravar “O Amor está no ar”, de Chico da Silva.

Homenagem com solidariedade

A vice-presidente do bumbá encarnado, Ida Silva, que coordena os eventos em Manaus, afirma que a direção do Garantido não está alheia a situação das famílias atingidas pela chuva. Segundo ela, o ensaio é uma boa oportunidade para engajar os torcedores na campanha solidária. “Nossos torcedores, com certeza, se engajarão nessa arrecadação”, garantiu.

Clemilton Pinto, que junto com Jean Bonfim, é um dos coordenadores da Batucada em Manaus, explicou que essa edição especial no sábado é um presente à galera vermelha e branca, além de ser uma oportunidade de todos conhecerem as toadas e ajudarem quem foi atingido pelo temporal.

“A galera pediu mais dias de ensaios e atendemos, afinal quem manda é a galera”, disse. Ele completou que são três meses pela frente. “Vamos aproveitar para fazer os melhores eventos com a Batucada e agora temos também esse mote para ajudar as famílias parintinenses”, afiançou.

Garantido Solidário de mãos dadas com Parintins

Na segunda-feira, 4, a Diretoria Social do Boi Garantido realizou a entrega de sopas às famílias que ficaram desabrigadas por causa dos alagamentos que afetaram o município, no fim de semana. Moradores das ruas Oneides Martins no Bairro Itaguatinga e rua Uaicurapa, no bairro São Francisco, que tiveram casas inundadas, receberam a ação social.

Em Manaus, foi criada a campanha *Garantido Solidário de mãos dadas com Parintins* para ajudar os parintinenses afetados pelas chuvas. A coordenação do Comando Garantido será responsável pela arrecadação dos itens. Além do Almirante, que receberá as doações no sábado, o Perreché Bar e o Da Baixa Bar também serão pontos que receberão donativos, como vestuário, roupas para cama, além de kits de higiene.

O Da Baixa Bar está localizado na rua Francisco Couto Vale, 166 (em frente a feira da raiz), em Petrópolis e receberá doações, a partir das 14h. O contato para maiores informações é (92) 99532-9889. O Perreché Bar fica na rua Loris Cordovil, SN – Alvorada 1 (próximo a Arena Amadeu Teixeira). Dações de quinta a domingo das 17h às 00h.

Com informações da assessoria do Garantido e do Portal Dia a Dia