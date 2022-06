Batucada encarnada ocupa Sambódromo hoje com itens e toadas emblemáticas

A programação vermelha e branca de hoje (4) reserva uma noite ao som de toadas do Boi da Baixa do São José a partir das 21h, no Centro de Convenções professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo). A “Noite de Batucada” é realizad pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG) com entrada gratuita.

A batuqueira Ida Silva, que está vice-presidente do Boi Garantido, não esconde a felicidade de acontecer eventos em torno da Batucada. “Estou atualmente, numa função administrativa, mas minha essência é de batuqueira. É o meu lugar de origem e onde meu coração pulsa com força e cheio de amor. Então, ter uma semana direcionada à Batucada me traz uma emoção sem igual”. Ela acrescentou ainda que a galera vermelha e branca pode ter certeza que o item nº 3 está preparado. “Estamos rumo ao bicampeonato”, enfatizou.

As atrações do Curral do Garantido serão o apresentador, Israel Paulain; os levantadores Sebastião Júnior e David Assayag; o amo, João Paulo Faria, além de Leonardo Castelo (amo arena 2), Carlos Batata e Márcia Novo.

Como participação especial, a festa terá a presença da porta-estandarte Daniela Tapajós e da sinhazinha Arena 2 Noely Reis. Os grupos de dança Somos um Show; Garantido Show e Grupo Ágata e a torcida oficial Comando Garantido completam as atrações.

O coordenador da Batucada em Manaus, Clemilton Pinto, destacou a ansiedade, nesta reta final, dos eventos. “Estamos a todo vapor com os ensaios técnicos. Finalizamos os dois álbuns do Garantido e, após dois anos, estamos de volta ao sambódromo, num evento especial aos batuqueiros da Baixa do São José”, disse.

Com informações da assessoria