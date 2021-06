Batalhão Ambiental realiza patrulhamento fluvial nas zonas oeste e sul de Manaus

Nesta quinta-feira (10/06), policiais militares da 2ª Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental (BPAmb), atuaram de forma ostensiva nas áreas da orla do São Raimundo, da Manaus Moderna, na área do rio Tarumã e nas imediações das zonas oeste e sul da capital.

O patrulhamento intensificado faz parte das diversas ações que acontecem na capital, por determinação do secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, com o objetivo de inibir ataques criminosos e garantir a segurança da população.

A lancha da Polícia Militar realizou incursões em áreas estratégicas como a orla da Manaus Moderna, bairro da Compensa e a orla do São Raimundo. De acordo com o capitão do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), Victor Vasconcelos, as equipes continuam trabalhando diariamente para preservar a segurança da população e combater os crimes ambientais.

“Continuamos diuturnamente com o patrulhamento na orla da cidade e nas áreas da frente da capital, até as imediações do Encontro das Águas. Agimos no município de Manacapuru e no restante do Estado do Amazonas. Lembrando, também, que a população pode nos ajudar denunciando qualquer tipo de crime ambiental, ligando para o nosso disque-denúncia (92) 98842-1573. Não precisa se identificar, é totalmente sigiloso”, informou o capitão.

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, faça a denúncia. As informações podem ser repassadas, de forma anônima, através do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), ou do 190.

Ações contra a criminalidade – Desde a manhã do último domingo (06/06), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) reforçou o policiamento nas ruas e vem realizando diversas ações para combater ataques criminosos, na capital e no interior do Amazonas. Durante essas ações, 42 pessoas já foram presas em todo o estado.

*Com informações da assessoria