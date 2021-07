Batalhão Ambiental flagra desmatamento e apreende motosserra, no sul do Amazonas

Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), apreenderam na tarde de quarta-feira (29/06) uma motosserra durante uma ação fiscalizatória integrada com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A ação no sul do Amazonas, dentro da Operação Tamoiotatá, se deu em uma região localizada nos limites dos municípios de Canutama e Humaitá, distantes respectivamente, 619 e 590 quilômetros da capital.

Na fiscalização de rotina e percorrendo por via terrestre um ramal de acesso recente, as unidades ambientais identificaram uma área de desmatamento. Conforme os policiais, o local tem o tamanho de aproximadamente 5 hectares.

Após vistoria, as equipes encontraram uma motosserra escondida no meio da vegetação, galões contendo gasolina, além de sinais recentes de intervenção do homem, incluindo uma ponte de acesso a um ramal.

No lugar foi verificado um indivíduo não identificado, suspeito de ser o responsável pelo desmatamento. Por não possuir os documentos legais e obrigatórios, teve o equipamento apreendido e foi multado por atividade sem licenciamento.

A Polícia Militar, por meio de suas unidades de policiamento ambiental, orienta que destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada, alheia, sem autorização do órgão competente, bem como utilizar motosserra sem a devida licença de órgão ambiental, configura crime ambiental.