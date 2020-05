Batalhão Ambiental fecha empresa clandestina de armazenamento e despejo de óleo vegetal

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), realizou a detenção de dois homens, de 49 e 55 anos, durante fiscalização a uma empresa clandestina que executava despejo e armazenamento de óleo vegetal de maneira irregular. A ação ocorreu na manhã desta terça feira (12/05).

As equipes receberam a denúncia, pela linha direta do Batalhão Ambiental, com informações sobre ações desenvolvidas por uma empresa clandestina de armazenamento e despejo de óleo vegetal, oriundo de indústrias e restaurantes da cidade, que funcionava na rua Íris, bairro Parque Riachuelo, zona oeste de Manaus.

Os policiais militares foram ao local denunciado, onde os responsáveis foram questionados a respeito da Licença Ambiental, mas não foi apresentada nenhuma autorização. No local também foi constatado que era feito o processo de reciclagem de óleo vegetal e que o mesmo apresentava escurecimento, viscosidade e formação de espuma degradante, causando odores e oferecendo riscos à saúde humana.

Diante das irregularidades constatadas, um caminhão-tanque foi apreendido e a dupla envolvida foi encaminhada à Delegacia Especializada em Meio Ambiente (DEMA) para os procedimentos cabíveis.

Orientação – O Comando e o Batalhão Ambiental orientam a população que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em Lei.