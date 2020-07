Batalhão Ambiental e CIPcães apreendem carga ilegal no Porto de Manaus

Nesta quarta-feira (08/07), por volta das 3h15, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), atuando em conjunto dentro da Operação Hórus, apreenderam grande carga de carne de animais silvestres e de pescados protegidos pelo defeso, estocados em uma embarcação que estava ancorada nas proximidades do Porto de Manaus, Centro da cidade.

A apreensão da carga ocorreu durante o patrulhamento fluvial que as equipes da Polícia Militar realizavam pela orla do Centro. Durante fiscalização no navio-motor Irmãos Santos, os policiais encontraram 313 quilos de pirarucu escondidos sob 341 quilos de tambaqui, além de 15 quilos de carne de animais silvestres, como pacas, cutias e tatus, e também, acondicionados em um balde plástico, dois quilos de carne e banha de peixe-boi, conhecida entre a população como mexira.

Questionado sobre a origem da carga, o responsável pela mesma e pela embarcação não soube explicar nem apresentou qualquer documento de órgãos competentes para transportar ou comercializar os produtos. Dessa forma, ficou caracterizada a ilegalidade da carga, razão pela qual o responsável recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a mercadoria ilegal, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências ao caso.

*Com informações da assessoria