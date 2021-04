Batalhão Ambiental apreende embarcação com duas toneladas de pirarucu ilegal

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB) do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), durante Operação Hórus, na madrugada desta quinta-feira (22/04), detiveram um homem e apreenderam duas toneladas de pirarucu e peixes de outras espécies, no Rio Solimões, em frente à Orla do município de Manacapuru, distante 98 quilômetros de Manaus.

As equipes realizaram a abordagem e fiscalização de uma embarcação, oriunda do município de Codajás, e encontraram duas toneladas de pescado ilegal, pirarucu e outras espécies de peixes, acondicionados em várias caixas de isopor, que seriam entregues em Manaus.

O proprietário da embarcação recebeu voz de prisão e foi conduzido à 1ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, para realização dos procedimentos legais.

O Batalhão de Policiamento Ambiental orienta a população que transportar, comercializar ou guardar pescado que se encontra no período do defeso, sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seu autor às penalidades previstas na Lei.